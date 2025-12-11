ЗАРЕЖДАНЕ...
Експлозия в Пермския университет, загинаха мъж и 8-годишната му дъщеря
"Инцидентът е станал в хангар, принадлежащ на университета, който се отдава под наем на юридически лица за провеждане на изпитвания на оборудване“.
Според предварителната информация, на стенда с научно оборудване по време на изпитвания на изделие е настъпило разрушаване на турбинното колело. Фрагменти от колелото са пробили защитните конструкции.
"Ударната вълна е съборила вратите в лабораторията“, пише SHOT.
