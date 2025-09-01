Новини
Експерти след визитата на Фон дер Лайен: Това е признание за България
© bTV
Най-голямото държавно военно предприятие у нас - ВМЗ-Сопот, ще получи значителни инвестиции, които ще доведат до откриването на около 1000 нови работни места и увеличаване на производството на боеприпаси до 2 милиона снаряда до края на годината. Това съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на визитата си в завода, като част от обиколката ѝ в 7 държави.

Анализаторите са категорични – Европа влиза в решителен етап от противопоставянето си срещу агресивната политика на Русия.

Експерти по сигурността и отбраната очертаха ключовите предизвикателства пред Европа и България в контекста на продължаващата война в Украйна и засилващите се хибридни заплахи. Разговорът с Велизар Шаламанов – бивш министър на отбраната, и Йордан Божилов – председател на Софийския форум за сигурност, се проведе на фона на обиколката на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Източна Европа.

България е сред ключовите доставчици на боеприпаси за Украйна – според официално потвърдени данни, около една трета от оръжията, с които се защитава Украйна, са произведени у нас.

"Инвестициите за ВМЗ-Сопот са признание“, коментира Йордан Божилов. Според него страната ни разполага с огромен потенциал за развитие на военната индустрия, но липсва дългосрочна стратегия и политическа воля.

Посещението на фон дер Лайен се разглежда като ясен сигнал за подкрепа към държавите от източния фланг на НАТО и ЕС, с изключение на Унгария и Словакия, които поддържат по-различна позиция спрямо войната в Украйна, каза още Божилов.

Експертите подчертаха, че България пропуска възможности за участие в европейски проекти за отбрана. По думите на Божилов, преди години е имало одобрение за инвестиции в заводи за барут, но проектите не са реализирани поради неизпълнение на административни изисквания.

"Не може всичко да чакаме отвън. Трябва ясна визия – кой ще участва, кой ще подготвя кадри, какви ще са приоритетите ни. Без стратегия просто следваме другите“, категоричен беше Велизар Шаламанов.

"Железен купол“ и киберотбрана – визията за бъдещето

 

Анализаторите посочиха, че българската армия все още разчита на съветски системи. В същото време се подготвя производство на съвременни снаряди, предназначени за Украйна и европейските съюзници.

Според Шаламанов сред приоритетите на България трябва да бъдат:

изграждането на противовъздушна и противоракетна отбрана (т.нар. "железен купол“)

укрепване на морската сигурност в западното Черноморие

развиване на киберотбрана, изкуствен интелект и сателитни технологии

Европейската сигурност – сдържане и технологично превъзходство

"Европа трябва да разполага със средства за възпиране – включително модерна армия, производство на боеприпаси и технологично превъзходство над Русия, Иран и Северна Корея“, заяви пред bTV Божилов.

Шаламанов допълни, че Европа трябва да изгради общ отбранителен капацитет, в който България да играе активна роля, особено с оглед на географското си положение и производствения си потенциал.

