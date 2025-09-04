ЗАРЕЖДАНЕ...
|Експерти: Няма смисъл от срещата на Путин и Зеленски
"Думите на Путин към Зеленски са да "заповяда в Москва", но от тази среща няма смисъл", смята Стефанов.
Военният експерт е на същото мнение. "Тонът е нов - ироничен с повече самочувствие, което е пораснало след червения килим на Тръмп и честите потупвания по ръката и гърба.
Това за нас е неприятно и отвратително. Преди това говорехме за наглост, сега става въпрос за безочие. Разбира се, че няма смисъл. Ако отиде Зеленски сам ли да си носи въженцето, с което да го обесят, или те ще му предоставят?", пошегува се Данов.
"Нищо ново няма. Това си е имперската наглост на Русия. За 25 години Путин успя да насади своята идеология, въпреки че твърди, че такава няма. Това са патриотизмът, най-висшата цел да умреш за родината, особеният руски ген, прекрояването на руската история по такъв начин, че да бъде удобно за управляващите", обясни пред NOVA Стефанов.
По думите му възможната формула за разрешаване на конфликта в Украйна, ако дипломатическите усилия продължат, е среща на тримата - Тръмп, Путин и Зеленски. Но не в Москва.
"Няма никаква промяна в руската политика, която е общоизвестна от 2014 година", допълни журналистът.
"Президентът Тръмп е зает с по-важни за него неща като наркотрафика от Южна Америка, по-специално действията срещу Венецуела в момента. Това не е водеща новина за света, но за САЩ е такава. Тръмп се пусна по много неща, дори оправданията на неговите поддръжници са, че той е толкова концентриран върху други конфликти, че не му остава време за Украйна", допълни Стефанов.
Според него репутационните щети върху САЩ са огромни. "Поради тази причина и Китай се обяви за центърна сила", коментира той.
