Експерт по сигурността: Русия е искала да избегне удари, а не да предизвика авария на самолета на Фон дер Лайен
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:30Коментари (0)0
© NOVA
"Най-вероятното обяснение е опит за защита от умни боеприпаси, които се насочват по GPS. Русия се опитва да избегне удари по себе си, а не да предизвика авария точно на самолета на Фон дер Лайен“. Така бившият шеф на Националната разузнавателна служба и експерт по сигурността генерал Димо Гяуров коментира темата със заглушаването на GPS сигнала на самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен при кацането ѝ в Пловдив.

"Няма никаква драма в случилото се. Не е вярно, че самолетът е кръжал с часове и че пилотите са кацали по хартиени карти. Това е излишен драматизъм. Пилотът е поискал инструментално кацане – нещо напълно в реда на нещата“, заяви Гяуров.

По думите му действително е имало данни за заглушаване на сигнала, което се случва често в Черноморския регион.  

В същото време Гяуров не изключи и версията за злонамерени действия. "Русия отдавна провежда диверсионни операции в Европа. Нашите служби, и най-вече ДАНС, трябва да дадат ясен отговор дали в случая има умишлена атака“, допълни пред NOVA експертът.

По повод политическите реакции у нас той коментира: "Изоставаме с мерките за защита на собствената си безопасност. Имали сме инциденти със самолети и дронове, по които няма никаква яснота. Русия е изключително активна в саботажните действия и ние няма да останем встрани от тях“.

Гяуров засегна и темата с напрежението около службите за сигурност. "Опити за овладяване на ДАНС е имало винаги. Важното е да има постоянство и прецизност при назначаването на хора. Навремето въведох полиграфа като тест за лоялност – не знам дали това още се прави“, каза той.

По отношение на думите на Урсула фон дер Лайен в Сопот, че една трета от оръжията за Украйна идват от България, Гяуров бе категоричен: "Това не е тайна. Всички го знаехме, но страхът от реакцията на Кремъл ни лиши от печалби, защото използвахме посредници. Новата сделка с "Райнметал“ е изключителна възможност – и икономическа, и военно-политическа“.

"Не бива да се крием по дупките. България или ще бъде пълноправен член на ЕС и НАТО, или ще останем в сянката на Русия. Сделката с "Райнметал“ е шанс да преминем към печеливши производства и европейски стандарти“, подчерта още той.

Гяуров обаче предупреди, че България остава потенциална мишена: "Миналата година имаше опит за убийство на президента на "Райнметал“. Това показва, че рисковете са реални, но ние трябва да заемем ясна позиция“.






Статистика: