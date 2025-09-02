ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Експерт по сигурността: Русия е искала да избегне удари, а не да предизвика авария на самолета на Фон дер Лайен
"Няма никаква драма в случилото се. Не е вярно, че самолетът е кръжал с часове и че пилотите са кацали по хартиени карти. Това е излишен драматизъм. Пилотът е поискал инструментално кацане – нещо напълно в реда на нещата“, заяви Гяуров.
По думите му действително е имало данни за заглушаване на сигнала, което се случва често в Черноморския регион.
В същото време Гяуров не изключи и версията за злонамерени действия. "Русия отдавна провежда диверсионни операции в Европа. Нашите служби, и най-вече ДАНС, трябва да дадат ясен отговор дали в случая има умишлена атака“, допълни пред NOVA експертът.
По повод политическите реакции у нас той коментира: "Изоставаме с мерките за защита на собствената си безопасност. Имали сме инциденти със самолети и дронове, по които няма никаква яснота. Русия е изключително активна в саботажните действия и ние няма да останем встрани от тях“.
Гяуров засегна и темата с напрежението около службите за сигурност. "Опити за овладяване на ДАНС е имало винаги. Важното е да има постоянство и прецизност при назначаването на хора. Навремето въведох полиграфа като тест за лоялност – не знам дали това още се прави“, каза той.
По отношение на думите на Урсула фон дер Лайен в Сопот, че една трета от оръжията за Украйна идват от България, Гяуров бе категоричен: "Това не е тайна. Всички го знаехме, но страхът от реакцията на Кремъл ни лиши от печалби, защото използвахме посредници. Новата сделка с "Райнметал“ е изключителна възможност – и икономическа, и военно-политическа“.
"Не бива да се крием по дупките. България или ще бъде пълноправен член на ЕС и НАТО, или ще останем в сянката на Русия. Сделката с "Райнметал“ е шанс да преминем към печеливши производства и европейски стандарти“, подчерта още той.
Гяуров обаче предупреди, че България остава потенциална мишена: "Миналата година имаше опит за убийство на президента на "Райнметал“. Това показва, че рисковете са реални, но ние трябва да заемем ясна позиция“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
70-годишна благоевградчанка е в болница след побой от нейна родственица
12:02 / 01.09.2025
Истински ад на пътя към Кулата! Пътуващи съветват: Не тръгвайте!
14:28 / 01.09.2025
През септември изплащането на пенсиите ще се забави
10:56 / 01.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: