Постовете на Доналд Тръмп в социалната мрежа Truth Social, свързани с Иран и Ормузкия проток, показват един президент, който е пред нервна криза". Това заяви експертът по национална и международна сигурност Ивайло Иванов в ефира на NOVA.

По думите му тонът на американския лидер става все по-остър, защото е с "вързани ръце". "Единственото, което му остава в ситуацията, е да използва груб език“, коментира Иванов.

Според експерта обаче ключовата роля в конфликта се държи от Иран, който разполага със стратегически контрол върху региона. "Ключовете за портите на Ада са в Иран“, подчерта той и добави, че действията на Тръмп са силно ограничени.