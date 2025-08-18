Новини
Експерт: Зеленски може да очаква "трудна" среща с Тръмп
Автор: Илиана Пенова 10:57
©
Украинският президент Володимир Зеленски може да очаква "трудна“ среща с американския лидер Доналд Тръмп в Белия дом, тъй като параметрите на мирното споразумение не са изцяло в полза на Киев, заяви експерт пред CNN.

"Тръмп му е казал недвусмислено... че ще трябва да приеме, че загубената територия е до голяма степен загубена в дългосрочен план“, каза Робърт Инглиш, директор на Централноевропейските изследвания в Университета на Южна Калифорния, пред Поло Сандовал от CNN.

Инглиш заяви, че "всички илюзии за връщане на Крим и голяма част от Донбас са приключили“.

"Зад кулисите има ясно разбиране, че Зеленски ще трябва да преглътне горчивия хап. А сега трябва да се съсредоточим върху гаранциите за сигурност на Украйна занапред и да ги направим стабилни.“

Делегация от европейски лидери, включително Еманюел Макрон от Франция, Фридрих Мерц от Германия, Киър Стармър от Великобритания и Урсула фон дер Лайен от Европейската комисия, ще се присъединят към Зеленски във Вашингтон, окръг Колумбия, в координирани усилия за подкрепа на Киев и оформяне на бъдещето на западната подкрепа за Украйна.

"Самият факт, че всички те са там заедно и се опитват да постигнат общо разбирателство, е от решаващо значение“, каза Инглиш, но подчерта, че фокусът в многостранните преговори вероятно ще бъде върху изготвянето на дългосрочни споразумения за сигурност за Украйна без официално членство в НАТО.

"Докато те предоставят войски и обещават да се притекат на помощ на Украйна, а САЩ осигуряват доставки, разузнавателна информация, логистика, всичко това заедно, особено ако има някакъв вид споразумение, договор, който може да е валиден с години и да бъде подновен за неопределено време, това е доста близо до защитата, подобна на тази на НАТО, и дава на Украйна това, което тя не е имала досега.“

