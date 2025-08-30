Експерт: Русия няма желание да прекратява конфликта

© Национална молитвена закуска се състоя през тази седмица в Киев за втора година. На нея присъстваха над 1000 гости, сред които имаше и български представители, политици, дипломати и журналисти.



Събитието е под патронажа на президента Володимир Зеленски.



"Посланието на това събитие е, че украинците няма да се предадат, няма да склонят глава“, каза Иван Анчев, съпредседател на Атлантическия съвет в България, които е бил сред присъстващите.



"Руската федерация няма желание да прекратява този конфликт и там ще продължават да загиват невинни хора. Докато бяхме там имаше въздушна тревога в Киев“, разказа Анчев.



По думите му Тръмп не разбира начина на мислене на Кремъл и разглежда тези отношения през своите стереотипи.



"Путин и цялата машина в Кремъл няма интерес тази война да спре. Ще се върнат от фронта 1 млн. войници, голяма част от тях са излезли от затворите, те трябва да бъдат сложени под някакъв контрол“, посочи Иван Анчев пред bTV.



"Аз не вярвам, че ще има среща Путин-Зеленски. Това би поставило много трудни въпроси пред Путин в Москва. Зеленски беше сатанизиран в руското общество“, каза още Анчев.