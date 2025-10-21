Новини
Екипът, разследвал обира на бижутата на Кардашиян в Париж, издирва крадците
Автор: Николина Александрова 10:56
©
Екипът, който през 2016 г. разкри кражбата на бижутата на Ким Кардашиян в Париж, според твърденията на Reuters, ще бъде мобилизиран от френското правителство, за да открие извършителите на това, което се описва като кражбата на десетилетието от музея Лувър.

Става дума за екипа BRB, който наброява около 100 агенти, като повече от дванадесет от тях са специализирани в кражби от музеи. Полицаите ще разгледат видеозаписи, телефонни записи и криминалистични доказателства, а също така ще бъдат активирани и информатори. "Те могат да имат групи, които да работят 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, за дълъг период от време“, заявява пред пред британската агенция бивш член на групата, като посочва, че е "100%“ сигурен, че крадците ще бъдат заловени.

Специалистът по кражби на произведения на изкуството Артур Бранд обясни пред Sky News, че критичният "прозорец“ за откриването на откраднатите предмети е първата седмица.

"Тези бижута са толкова известни, че просто не можете да ги продадете. Единственото, което могат да направят, е да стопят среброто и златото, да разбият диамантите, да се опитат да ги нарежат. Така най-вероятно ще изчезнат завинаги. Полицията има една седмица. Ако хванат крадците, предметите може да са все още там. Ако им е нужно повече време, вероятно откраднатите експонати ще са изчезнали и разтопени. Това е надпревара с времето.

