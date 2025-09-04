ЗАРЕЖДАНЕ...
|Егоцентризмът на световните лидери: Путин и Си пожелаха да живеят до 150 години
Според аудиозапис, записван от CCTV, двамата са били подслушани да разсъждават за възможността за безсмъртие чрез трансплантация на органи и съвременни медицински процедури. "По-рано хората рядко живееха до 70 години, но днес на 70 години все още си дете“, заявява Си на Путин според преводача на руски език.
"С развитието на биотехнологиите човешките органи могат да се трансплантират непрекъснато и хората могат да живеят все по-дълго и да са по-млади, а дори и да постигнат безсмъртие", отговаря Путин според превода.
"Прогнозите са, че през този век има шанс да се доживее до 150 години", отговаря Си.
В сряда Си бе домакин на 26 световни лидери, включително Путин и севернокорейския Ким Чен Ун, в Пекин, на голям военен парад, посветен на 80-годишнината от капитулацията на Япония във Втората световна война и победата на Китай над окупационните сили.
Събитието бе първото, на което тримата лидери – Си, Путин и Ким – се появиха заедно на публично място.
Китай има дълга история на отнемане на органи от екзекутирани затворници, практика, която бе официално забранена през 2015 г. Това обаче не е спряло явлението. Многобройни доклади твърдят, че правителството е продължило практиката, преследвайки малцинства като уйгурите в западната част на страната.
Миналата година лондонският The Times съобщи, че представители на Кремъл са поискали от учените да ускорят изследванията в областта на стареенето, с фокус върху предотвратяване на клетъчната дегенерация, борба с когнитивния спад и укрепване на имунната система.
