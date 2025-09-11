Едно дете е убито, а шест други са ранени, след като автомобил се вряза в детска градина в Онтарио

© Едно дете е убито, а шест други са ранени, след като автомобил се вряза в детска градина в Ричмънд Хил, Онтарио, Канада, съобщава CBC News.



Полицията съобщава, че загиналото дете е момченце на година и половина.



От останалите шест ранени деца едно е в болница с тежки наранявания. Останалите са в състояние, което не застрашава живота им, ранени са и трима членове на персонала. Полицията съобщава, че възрастта на децата варира от година и половина до три години.



Според регионалната полиция на Йорк, на мястото на инцидента е бил арестуван мъж на около 70 години. Полицията не смята, че инцидентът е бил умишлен.



"Все още установяваме последователността на събитията, но информацията, с която разполагаме към момента, ни кара да заключим, че това не е било умишлено действие“, заявява пред репортери близо до мястото на инцидента полицай Кевин Небриджа.