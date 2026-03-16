ЗАРЕЖДАНЕ...
Една година от трагедията в Кочани
©
ФОКУС припомня, че днес се навършва точно една година от една от най-големите трагедии в съвременната история на Македония. Общо 63 души загубиха живота си, а други 223-ма граждани бяха тежко ранени след пожар в дискотека "Пулс" в Кочани по време на концерт на популярния хип-хоп дует DNK.
Според разследването пожарът е предизвикан от използването на пиротехнически средства в изключително малко пространство, за което по-късно се разбра, че е имало само един изход и дори самата сграда не е била пригодена за подобен тип събития и за събирането на толкова много хора, колкото са били в трагична вечер. Разследването установи, че дискотеката е функционирала незаконно повече от десет години.
Смята се, че в клуба в трагичната нощ са присъствали около 1500 души. Повечето от които млади хора на възраст между 14 и 30 години.
Почти всяка седмица през изминалата година близки на загиналите, извършваха "Марш на ангелите“ по улиците на страната с едно искане - за справедлив съдебен процес.
/
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Курсът на еврото скочи
11:16
Иран използва нови видове ракети срещу Израел
20:36 / 15.03.2026
Вучич: Сърбия не възнамерява да започва военни действия срещу дру...
20:08 / 15.03.2026
Двама българи са сред арестуваните за групово изнасилване на 17-г...
13:51 / 15.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.