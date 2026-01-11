ЗАРЕЖДАНЕ...
Единадесет души са ранени при инцидент с лодка в Тайланд
©
"Лодката, превозваща руски туристи, се е сблъскала с друга лодка в открито море. Този морски оператор предлага екскурзии предимно на рускоезични туристи в нискобюджетния сегмент, което се отразява на качеството на обслужване. Лодките на тази компания са били замесени в инциденти и преди“, заяви той.
Според властите на провинция Пукет, инцидентът е станал в неделя в 8:55 ч. местно време (3:55 ч. българско време). На лодката е имало приблизително 40 туристи и членове на екипажа. Съобщава се за единадесет ранени, един от които е в тежко състояние. В момента спасители извеждат хората на брега
Още по темата
/
След като 3 тела бяха извадени от заливи в Хюстън, полицията опроверга слуховете за сериен убиец
02.01
Бившият световен шампион по бокс в тежка категория Антъни Джошуа е ранен при автомобилна катастрофа, други двама са загинали
29.12
Още от категорията
/
Семействата на загиналите и ранените при пожара в Кран Монтана внесоха наказателна жалба в швейцарския съд
08.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Австрийските авиолинии спират полетите до Техеран поради "текущат...
22:59 / 10.01.2026
Тръмп: САЩ са готови да помогнат на иранците да постигнат свобода...
21:56 / 10.01.2026
Фон дер Лайен: Европа напълно подкрепя протестиращите в Иран
19:48 / 10.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.