Лодка, превозваща руски туристи, се разби в Андаманско море близо до остров Пукет. Източник от местната туристическа индустрия съобщи за инцидента на"Лодката, превозваща руски туристи, се е сблъскала с друга лодка в открито море. Този морски оператор предлага екскурзии предимно на рускоезични туристи в нискобюджетния сегмент, което се отразява на качеството на обслужване. Лодките на тази компания са били замесени в инциденти и преди“, заяви той.Според властите на провинция Пукет, инцидентът е станал в неделя в 8:55 ч. местно време (3:55 ч. българско време). На лодката е имало приблизително 40 туристи и членове на екипажа. Съобщава се за единадесет ранени, един от които е в тежко състояние. В момента спасители извеждат хората на брега