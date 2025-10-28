ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Един загинал и двама ранени при нападение с нож в Лондон
49-годишен мъж е бил лекуван на място за прободни рани, но е починал от нараняванията си, съобщава лондонската полиция в изявление, предава Sky News.
Близките на мъжа са били информирани и получават подкрепа от специално обучени полицейски служители.
Друг мъж на 45 години е получил тежки наранявания и в момента се лекува в болница.
14-годишно момче също е било ранено при нападението, но полицията съобщи, че нараняванията му не са животозастрашаващи.
22-годишен мъж e арестуван на мястото на инцидента по подозрение в убийство и опит за убийство.
Полицаите са използвали електрошок при ареста на мъжа, който е бил откаран в болница като предпазна мярка. Той не е пострадал и оттогава е задържан в полицията.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 797
|предишна страница [ 1/133 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
21:30 / 26.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: