Един загинал и двама ранени при нападение с нож в Лондон

© Полицията и лондонската служба за спешна помощ са били извикани на мястото на инцидента в Мидхърст Гардънс, Уксбридж, в 17:00 часа в понеделник.



49-годишен мъж е бил лекуван на място за прободни рани, но е починал от нараняванията си, съобщава лондонската полиция в изявление, предава Sky News.



Близките на мъжа са били информирани и получават подкрепа от специално обучени полицейски служители.



Друг мъж на 45 години е получил тежки наранявания и в момента се лекува в болница.



14-годишно момче също е било ранено при нападението, но полицията съобщи, че нараняванията му не са животозастрашаващи.



22-годишен мъж e арестуван на мястото на инцидента по подозрение в убийство и опит за убийство.



Полицаите са използвали електрошок при ареста на мъжа, който е бил откаран в болница като предпазна мярка. Той не е пострадал и оттогава е задържан в полицията.