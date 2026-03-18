Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Един човек загина, след като в сряда (18 март), при силен вятър, кабина на лифт в швейцарски ски курорт се срути по заснежения склон, предава The Local.

Говорител на полицията съобщи пред репортери, че един човек е получил фатални наранявания, въпреки че точната причина за смъртта му все още не е потвърдена. Лицето, чиято самоличност не е разкрита, е било единственият пътник в кабината, посочват от полицията.

На мястото на инцидента в ски курорта Енгелберг в централна Швейцария е бил изпратен хеликоптер, съобщава службата за въздушно спасяване Rega.