Ansa.
Въпреки забраните за използване на фойерверки в много общини в Италия, тазгодишната новогодишна "битка“ за честване на 2026 г. отново доведе до смъртен случай, след миналогодишната пауза без жертви.
Сред ранените има 68 непълнолетни, съобщи Департамента за обществена безопасност.
Жертвата на тазгодишния 'новогодишен хаус' в Италия е 63-годишен молдовски гражданин. Тялото му е намерено от карабинери в Ачилия, предградие на столицата.
Мъжът е починал от кръвоизлив, причинен от взривяване на фойерверк, който е държал в ръцете си.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.