Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Един човек е загинал в Португалия, когато колата му е била отнесена от водите, а в Испания едно момиче е отнесено от река и се счита за изчезнало, тъй като бурята "Леонардо" връхлита Иберийския полуостров с обилни валежи и силни ветрове, предава France24.

Бурята "Леонардо" е най-новата от поредицата бури, които опустошават Португалия и Испания тази зима, отнасяйки покриви от къщи и наводнявайки градове.

Мъж на около 70 години загина в южната област Алентежу в Португалия, когато колата му бе отнесена от наводнена улица близо до язовир, съобщоват португалските власти.