France24.
Бурята "Леонардо" е най-новата от поредицата бури, които опустошават Португалия и Испания тази зима, отнасяйки покриви от къщи и наводнявайки градове.
Мъж на около 70 години загина в южната област Алентежу в Португалия, когато колата му бе отнесена от наводнена улица близо до язовир, съобщоват португалските власти.
