Еди Рама назначи робот за министър
Автор: Николина Александрова 20:01Коментари (0)56
©
Нов министър в Албания поема управлението на обществените поръчки. "Подкупи, заплахи или опити за спечелване на благоразположение... не действат върху нея. Защо е сигурно, че тя ще бъде неподкупна? Защото Диела – както я наричат – е робот, продукт на изкуствения интелект", осочва албанският премиер, предава Proto Thema.

Еди Рама, който ще започне четвъртия си мандат, заявява, че Диела, което означава "слънце“ на албански, ще управлява и възлага всички публични търгове. Диела преди това е "заемапа поста" виртуален асистент на правителствения портал e-Albania.

"Диела е първият член на министерския съвет, който не е физически присъстващ, а е всъщност продукт на изкуствен интелект“, допълва Рама по време на речта си за представянето на новия министерски съвет. Тя ще помогне Албания да се превърне в "страна, в която обществените търгове са 100% свободни от корупция".

Възлагането на такива договори отдавна е "източник на скандали в Албания, която според експерти е център на престъпни групи, които се стремят да изперат парите си от незаконна търговия с наркотици и оръжия по целия свят, и където корупцията достига най-високите етажи на властта".

Тази картина е усложнява процеса на присъединяване на Албания към Европейския съюз, което Рама иска да постигне до 2030 г.

