Ед Шийрън е най-богатата британска звезда под 30 години

© Носителят на "Грами" Ед Шийрън е обявен за най-богатата британска звезда под 30 години според "Heat Rich List 2021", съставен от списание "Heat".



Песента на 30-годишния изпълнител "Shape of You" е най-стриймваният сингъл. Шийрън също така е с най-печелившото турне на всички времена. Наскоро певецът представи дългоочаквания си нов албум "Equals“.



С общо състояние, оценявано на 236,5 млн. паунда (322 млн. долара), Ед Шийрън за трети път запазва короната си на най-богата британска знаменитост до 30 години.



През последната година Шийрън е увеличил приблизителното си състояние с 26,5 млн. паунда (36 млн. долара).



Втората най-богата знаменитост след Шийран е английският певец и автор на песни Хари Стайлс, чието общо състояние се оценява на 80 млн. паунда (109 млн. долара).



Певецът се прослави като част от групата "One Direction" (1D), смятана за една от най-успешните английско-ирландски момчешки групи в историята.



Момичешката група "Литъл микс" е на трето място в списъка, а четвъртата позиция е заета от Найл Хоран, следван от превърналата се в модел актриса Кара Делевин на пето място.



Сред другите големи певчески знаменитости в "Списъка на богаташите на Хийт 2021" са Луис Томлинсън и Лиъм Пейн - и двамата са оценени на 47 млн. паунда (64 млн. долара), Дуа Липа с 43,5 млн. паунда (59 млн. долара), Зейн Малик с 38 млн. паунда (21 млн. долара) и Сам Смит с 36,8 млн. паунда (52 млн. долара).



Някои от най-богатите звезди извън Обединеното кралство включват риалити звездата Кайли Дженър, която зае първото място със 773,0 млн. паунда (1,05 млрд. долара), следвана от певеца Джъстин Бийбър с 347 млн. паунда (472 млн. долара).



В списъка на най-богатите британски спортистки на първо място е поставена колоездачката Лаура Кени с 4,7 млн. паунда (6,4 млн. долара), следвана от шампионката от Ю Ес Оупън Ема Радукану с 4,0 млн. паунда (5,4 млн. долара).



За да оцени стойността на знаменитостите, "Heat Rich List" използва данни за продажби на записи, телевизионни договори, сметки на компании и осигурителни полици.