ЕС защити турското кафе като традиционен продукт
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 22:43
©
Турското кафе беше вписано в регистъра на ЕС като наименование на "гарантиран традиционен продукт“, съобщи на сайта си Съюзът на търговските камари и стоковите борси на Турция (TOBB). Решението е взето след подадена от TOBB молба и е публикувано в официалния вестник на Европейския съюз, поясниха от асоциацията, информира БТА. Процесът по регистрацията е отнел три месеца.

"Турското кафе, един от най-дълбоко вкоренените символи на нашата култура, е включено и в Списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. С история от над 500 години то не е просто напитка, а символ на нашето гостоприемство, общуване и приятелство. Като TOBB продължаваме да работим за защита, популяризиране в световен мащаб и регистриране на нашите местни и традиционни ценности“, посочиха още от асоциацията.

Междувременно т.нар. кайтаз бюрек (Kaytaz böreği) - вид баничка с кайма, и газиантепският лахмаджун (Gaziantep lahmacun) са били сертифицирани от ЕС със защитено географско указание, съобщи в профила си в социалната мрежа X председателят на TOBB Рифат Хисарджъклъоглу.

Гарантираният традиционен продукт (ГТП) е обозначение на ЕС за селскостопански и хранителни продукти, произведени по традиционни методи - от традиционни суровини или съставки. За разлика от географските указания, етикетът ГТП не свързва продукта с конкретен регион, т.е. продуктът може да бъде произвеждан и извън региона или страната, от която произлиза.






