|ЕС въвежда мерки за повишаване на безопасността на пътя
Въпреки това според Александър Костадинов от Асоциацията на автомобилните производители обясни, че въпреки големите регулаторни промени, за повечето шофьори няма да има осезаеми разлики в ежедневието.
"От началото на 2026-та година всички нови автомобили ще трябва задължително да бъдат оборудвани със система за автоматично свързване със спешните служби при катастрофа или аварийно спиране. Мнозина вече познават този бутон като SOS, тъй като голяма част от колите го имат и сега“, поясни Костадинов пред NOVA.
По думите му мярката е насочена към повишаване на безопасността на пътя и потенциално спасяване на човешки животи, макар ефектът ѝ на практика да зависи от готовността на националните служби да реагират навреме.
Сред иновациите е и въвеждането на екологичния стандарт Евро 7, който беше отложен с близо две години. Той предвижда равни изисквания за дизеловите и бензиновите двигатели по отношение на въглеродни емисии, фини прахови частици и азотни окиси.
"Новост са и регулациите, които за първи път въвеждат ограничения за праховите частици, отделяни от спирачките и гумите на автомобилите – нещо, което ще има реален ефект върху качеството на въздуха в градовете“, уточни експертът.
От 2026 г. ще се въведат и нови стандарти за батериите на електрическите и плъгин хибридните автомобили – включително изисквания за допустимата загуба на капацитет при определен пробег или възраст на превозното средство.
"Тези параметри и сега се следят от производителите, но вече ще бъдат нормативно регламентирани и еднакви за всички“, добави Костадинов.
Що се отнася до готовността на автомобилната индустрия, представителят на асоциацията увери, че производителите са подготвени отдавна и преходът няма да бъде шоков.
Относно възможно поскъпване на новите автомобили, Костадинов уточни, че за бензиновите модели не се очаква съществена промяна в цените, тъй като те вече покриват изискванията на Евро 7.
"При дизеловите е възможно част от моделите да отпаднат или да се предлагат само в хибридни конфигурации. При премиум сегмента може да има леко повишение на цените, но основно при дизелите“, допълни Александър Костадинов.
Според него новите мерки са в полза както на безопасността, така и на околната среда, а реалният ефект ще се усети постепенно през следващите години.
