Официалния вестник на ЕС.
''Докато незаконните действия на Руската федерация продължават да нарушават основни норми на международното право, включително по-специално забраната за употреба на сила, залегнала в член 2(4) от Устава на Организацията на обединените нации или международното хуманитарно право, е целесъобразно да се запазят всички мерки, въведени от Европейския съюз“, се казва в изявлението.
Отбелязва се, че решението ще влезе в сила на четвъртата годишнина от пълномащабното нахлуване на Руската федерация - 24 февруари 2026 г.
По този начин санкциите се удължават до 24 февруари 2027 г.
Освен това ЕС припомни Резолюцията на Общото събрание на ООН от 24 февруари 2025 г. Документът изисква Руската федерация "незабавно, напълно и безусловно“ да изтегли всички свои войски от територията на Украйна в рамките на международно признатите ѝ граници и да прекрати всички военни действия, включително "атаки срещу цивилното население и цивилни обекти“.
