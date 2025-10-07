Новини
ЕС регистрира излишък по текущата сметка от 81 млрд. евро през второто тримесечие
Автор: Десислава Томева 14:03Коментари (0)80
©
През второто тримесечие на 2025 г. сезонно коригираната текуща сметка на платежния баланс на ЕС отчете излишък от 81,0 милиарда евро (+1,7% от БВП) в сравнение с излишък от 113,8 милиарда евро (+2,5% от БВП) през първото тримесечие на 2025 г. и излишък от 120,8 милиарда евро (+2,7% от БВП) през второто тримесечие на 2024 г., според оценки, публикувани от Евростат, статистическата служба на Европейския съюз, цитирани от "Фокус".

Текущи и капиталови сметки на ЕС

През второто тримесечие на 2025 г. в сравнение с първото тримесечие на 2025 г., въз основа на сезонно изгладени данни

– излишъкът по сметката за стоки намаля (+85,8 млрд. евро в сравнение с +113,6 млрд. евро),

– излишъкът по сметката за услуги намаля (+38,4 млрд. евро в сравнение с +46,4 млрд. евро),

– дефицитът по сметката за първичен доход намаля (-14,7 млрд. евро в сравнение с -18,6 млрд. евро) и

– дефицитът по сметката за вторичен доход се увеличи (-28,5 млрд. евро в сравнение с -27,6 млрд. евро).

Освен това, през същия период излишъкът по капиталовата сметка се превърна в дефицит (-12,3 млрд. евро в сравнение с +0,7 млрд. евро).

Основни партньори на ЕС

През второто тримесечие на 2025 г., въз основа на данни без сезонна корекция, ЕС е регистрирал излишъци по текущата сметка с Обединеното кралство (+69,5 млрд. евро), Швейцария (+36,3 млрд. евро), Канада (+10,9 млрд. евро), Хонконг (+9,4 млрд. евро), Бразилия (+7,7 млрд. евро), офшорни финансови центрове (+5,4 млрд. евро), Япония (+1,1 млрд. евро) и Русия (+0,8 млрд. евро). Дефицити са регистрирани с Китай (-47,3 млрд. евро), САЩ (-13,1 млрд. евро) и Индия (-2,0 млрд. евро).

Финансова сметка на ЕС

Въз основа на данни без сезонна корекция, през второто тримесечие на 2025 г.

– активите на преките инвестиции на ЕС са намалели с 58,8 млрд. евро, а

– пасивите на преките инвестиции са намалели с 68,0 млрд. евро.

В резултат на това ЕС беше нетен пряк инвеститор за останалата част от света с нетен отлив от 9,2 милиарда евро.

В същото време, портфейлните инвестиции регистрираха нетен отлив от 19,4 милиарда евро, а другите инвестиции регистрираха нетен отлив от 22,5 милиарда евро.






