ЕС предоставя 90 млрд. евро на Украйна: Чехия, Унгария и Словакия са отказали да подкрепят заема
Тъй като Чехия, Унгария и Словакия се отказаха да подкрепят заема, споразумението беше прието по процедурата за засилено сътрудничество, механизъм, който позволява на желаещите държави членки на ЕС да си сътрудничат в конкретни области. Съгласно договорите процедурата за засилено сътрудничество изисква съгласието на Европейския парламент.
Процедурата беше одобрена с 499 гласа "за“, 135 гласа "против“ и 24 гласа "въздържал се“.
Във вторник членовете на ЕП решиха да ускорят работата си по заема и съпътстващите предложения, които следва да бъдат съгласувани между Парламента и Съвета по обичайната законодателна процедура.
