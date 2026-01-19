X.
Лабиб изрази съболезнования на жертвите на трагичната железопътна катастрофа и техните семейства.
"Благодарна съм на цивилните и военните спасители, които реагираха толкова бързо на инцидента. Нашият център за спешна помощ е във връзка с властите и е готов да окаже подкрепа, ако е необходимо“, заяви тя.
Припомняме, че по-рано няколко вагона на влак Iryo, който е пътувал от Малага за Мадрид с 300 пътници, дерайлираха върху съседна железопътна линия. В резултат на това, друг влак, на държавна компания Renfe Alvia, който се е движил в обратната посока по съседния коловоз, с 184 пътници на борда, се преобърна във вагоните и впоследствие дерайлира.
39 души засега са потвърдените жертви от катастрофата. Според местните власти броя на ренените е около 75 души, 15 от които са в критично състояние.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.