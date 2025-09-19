ЕС отчита тенденцията на спад във вноса на природен газ, сочат данните

© Euro News Вносът на природен газ в Европейския съюз е намалял с 9% на годишна база през първата половина на 2025 г., сочи нов анализ, цитиран от Euro News.



Спадът се дължи основно на прекратения транзит на руския газ през Украйна в началото на годината. Въпреки това, ЕС е увеличил зависимостта си от втечнен природен газ (LNG), показват данни от актуализирания инструмент за проследяване на газовите потоци в Европа, изготвен от Института за енергийната икономика и финансовия анализ (IEEFA).



Според института, намаленото потребление на газта в съюза през последните години се дължи на използването на по-енергийно ефективни технологии и разширяването на възобновяемите енергийни източници.



Макар че ЕС обмисля да спре напълно вноса на руски петрол и газ до края на 2027 г., вносът по тръбопроводите през Турция се е увеличил. Анкара вече ясно заяви, че няма да подкрепи европейския план за пълното прекратяване на доставките от Русия, което предоставя на Москва "задна врата" към европейския пазар.



През първата половина на 2025 г. трите най-големи източника на газ за ЕС са били: Норвегия - 55% Алжир - 19% Русия (през Турция) - 10%.



От IEEFA отбелязват, че доставките от Азербайджан, Либия и дори Норвегия са намалели на годишна база, докато тези от Русия (през Турция), Алжир и Обединеното кралство са се увеличили леко.



Общият внос на руски газ е намалял драстично - от над 150 милиарда кубически метра през 2021 г. (преди войната в Украйна), до под 52 милиарда през 2024 г. Американски LNG.



Очаква се вносът на втечнен природен газ в ЕС да нарасне още повече след новото търговско споразумение със САЩ, според което блокът ще купува енергия на стойност 250 милиарда долара годишно, включително значителни количества LNG. По време на енергийната конференция Gastech в Милано, президентът на Американската енергийна асоциация, Марк Менезес, заяви, че решението на ЕС да се откаже от руския газ е "огромна възможност" за САЩ да се превърнат в най-надеждния доставчик за Европа.



Експертите предупреждават, че масовото увеличаване на вноса на LNG трудно ще се реализира. "Пазарът в Европа не може да поеме толкова големи количества, особено при намаляващото търсене", коментира Ана Мария Джалер-Макаревич, водещ енергиен анализатор в IEEFA.



Одиторите от Европейската сметна палата също изразиха притеснението си от нарастващата зависимост на ЕС от вноса на LNG. Те посочват, че декарбонизацията на потреблението на газта е належаща, а американските износители ще трябва да се съобразяват с европейските еко-стандарти, включително с новите изисквания за контрол на емисиите на метан.



"Като се има предвид зависимостта на ЕС от внос на газ, блокът не може да си позволи самодоволството по отношение на сигурността на доставките. А потребителите нямат никакви гаранции за достъпността в случай на бъдещ сериозен недостиг", коментира Жоао Леао от Европейската сметна палата.