|ЕС одобри забраната за внос на руски природен газ
Днес, 20 октомври, Съветът постигна съгласие по преговорната си позиция относно проекта на регламент за постепенно преустановяване на вноса на руски природен газ. Регламентът представлява централен елемент от пътната карта REPowerEU на ЕС за прекратяване на зависимостта от руската енергия, след като Русия използва газовите доставки като оръжие и многократно прекъсва доставките на газ за ЕС, което оказва значително въздействие върху европейския енергиен пазар.
Предложеното регулиране въвежда правно обвързваща, поетапна забрана на вноса на газ по газопроводи и втечнен природен газ (LNG) от Русия, като пълната забрана ще влезе в сила от 1 януари 2028 г. Споразумението на Съвета запазва този краен срок и следователно представлява амбициозен сигнал за готовност да се осъществи премахването. То ще допринесе за постигането на общата цел за създаване на устойчив и независим енергиен пазар на ЕС, като същевременно се запази сигурността на доставките на ЕС.
По-рано Politico съобщи, че министрите на енергетиката на страните от ЕС се очаква в понеделник да одобрят законопроект, предвиждащ пълно отказване от руския газ, включително доставяния в Унгария и Словакия, въпреки съпротивата на тези страни.
"В понеделник министрите на енергетиката на ЕС ще одобрят официално този законопроект, демонстрирайки, че са готови да заобиколят Унгария и Словакия още преди началото на финалните преговори с Европейския парламент“, пише изданието.
