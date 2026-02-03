Bloomberg. Този път, обаче, в забранителните списъци могат да влязат ценни редки метали като иридий, родий, платина и мед.
Забраната за внос на тези суровини от Русия в ЕС е планирана на фона на изключително ограниченото им предлагане и високи цени. Ако бъдат приети, ограниченията могат да засегнат силно най-голямата добивна и преработваща руска компания "Норилски никел“ на милиардера Владимир Потанин, която до момента не е попадала под санкциите на ЕС.
Допълнително в новия пакет от ограничения може да бъде приета забрана за предоставяне на морски услуги на Русия в износа на нефт. Това на практика означава, че европейски компании няма да може да транспортират и застраховат петролни продукти.
текст: Милен Кандарашев
