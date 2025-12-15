Европейския съвет.
"Ограниченията са насочени към по-нататъшно намаляване на възможностите на Русия да получава приходи за финансиране на агресивната война срещу Украйна. Под санкции попадат пет лица и четири компании, свързани с поддържането на логистиката и финансовата верига на "сенчестия флот".
В списъка са включени бизнесмени, свързани с руските държавни петролни компании "Роснефт'' и "Лукойл'', които контролират кораби за превоз на суров нефт и нефтопродукти от руски произход. Според данни на ЕС, те са укривали истинския произход на товарите и са използвали незаконни и рисковани методи за транспортиране.
Също така са наложени санкции срещу корабни компании, базирани в Обединените арабски емирства, Виетнам и Русия. Става въпрос за собственици и оператори на танкери, които са част от "сенчестия флот" на РФ и вече са били обект на ограничителни мерки от страна на ЕС или други страни.
Лицата и компаниите от списъка подлежат на замразяване на активи, а на гражданите и компаниите от ЕС е забранено да им предоставят финансови ресурси. Освен това за физическите лица е въведена забрана за влизане или транзит през територията на държавите-членки на Европейския съюз.
