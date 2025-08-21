ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|ЕС и САЩ с общо изявление: Договориха се за взаимноизгодна трансатлантическа търговия и инвестиции
В съвместното изявление се определя ангажиментът на двете страни да работят за възстановяване на стабилността и предвидимостта в търговията и инвестициите между ЕС и САЩ в полза на предприятията и гражданите. Това е първата стъпка в процес, който ще увеличи търговията и ще подобри достъпа до пазара в допълнителни сектори. Съвместното изявление е резултат от интензивни преговори, водени от еврокомисаря по търговията Марош Шефчович с колегите му от САЩ, министъра на търговията Хауърд Лютник и търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър.
В съвместното изявление се излага подробно новият тарифен режим на САЩ към ЕС с ясна максимална, всеобхватна тарифна ставка от 15% за по-голямата част от износа на ЕС, включително стратегически сектори като автомобили, фармацевтични продукти, полупроводници и дървен материал. Секторите, които вече подлежат на тарифи за най-облагодетелствана нация (НОН) от 15% или повече, няма да подлежат на допълнителни тарифи.
По отношение на автомобилите и автомобилните части тарифният таван от 15 % за САЩ ще се прилага успоредно с откриването от страна на ЕС на процедури за намаляване на митата по отношение на продуктите от САЩ.
Освен това, считано от 1 септември, редица продуктови групи ще се ползват от специален режим, като ще се прилагат само тарифите за най-облагодетелствана нация. Те включват неналични природни ресурси (като корк), всички въздухоплавателни средства и части за въздухоплавателни средства, генерични фармацевтични продукти и техните съставки и химически прекурсори. Освен това, в съответствие с изявлението на председателя Фон дер Лайенот 27 юли, двете страни се споразумяват да продължат да работят амбициозно за разширяване на този режим, така че да обхване и други категории продукти — ключов резултат за ЕС.
Като отчитат общите предизвикателства, както и ползите от сътрудничеството, ЕС и САЩ възнамеряват да работят за предпазване на икономиките си от свръхкапацитет в стоманодобивния и алуминиевия сектор и да работят за сигурни вериги на доставки помежду си, включително чрез решение за тарифни квоти за износа на стомана и алуминий от ЕС и техните производни продукти.
Въпреки че Европейският съюз остава убеден, че високите тарифи са вредни за световната икономика, договореният резултат избягва вредната ескалация и създава основа за непрекъснат диалог и развитие на трансатлантическите отношения, включително в области от общ стратегически интерес.
Трансатлантическите отношения вече са най-ценните икономически отношения в света на стойност 1,6 трилиона евро годишно. Споразумението защитава тези отношения и милиони работни места в ЕС.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви:
"Европейският съюз винаги ще се стреми към най-добрите резултати за своите граждани и предприятия. Изправени пред трудна ситуация, ние дадохме резултати за нашите държави членки и промишленост и възстановихме яснотата и съгласуваността на трансатлантическата търговия. Това не е краят на процеса, продължаваме да работим със САЩ за договаряне на повече намаления на митата, за определяне на повече области на сътрудничество и за създаване на по-голям потенциал за икономически растеж. Същевременно продължаваме да разнообразяваме нашите международни търговски партньорства, като създаваме работни места и просперитет в ЕС.“
Следващи стъпки
Комисията бързо ще пристъпи, с подкрепата на държавите — членки на ЕС, и Европейския парламент и в съответствие със съответните вътрешни процедури, към изпълнението на основните аспекти на споразумението. Освен това ЕС ще започне преговори за споразумение за справедлива, балансирана и взаимноизгодна търговия със САЩ в съответствие с договорената рамка и приложимите процедури.
След политическото споразумение между ЕС и САЩ ЕС също така преустанови, считано от 7 август, мерките на ЕС за възстановяване на баланса, приети на 24 юли 2025 г.
Контекст
Трансатлантическото партньорство е ключова артерия на световната търговия и е най-значимите двустранни търговски и инвестиционни отношения в света. Търговията със стоки и услуги между ЕС и САЩ се е удвоила през последното десетилетие, надхвърляйки 1,6 трилиона евро през 2024 г., с 867 милиарда евро търговия със стоки и 817 милиарда евро търговия с услуги. Това са над 4,2 милиарда евро стоки и услуги, които пресичат Атлантическия океан всеки ден. Това задълбочено и всеобхватно партньорство се основава на взаимни инвестиции. През 2022 г. дружествата от ЕС и САЩ са инвестирали взаимно 5,3 трилиона евро на пазарите си.
В политическото споразумение от 27 юли 2025 г. председателите Фон дер Лайен и Тръмп постигнаха съгласие по ключовите параметри на търговските отношения между ЕС и САЩ.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 170
|предишна страница [ 1/29 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Инвеститор от Сингапур с голям интерес към Благоевградско
12:49 / 19.08.2025
Кюстендилската болница напредва в ортопедията
16:43 / 19.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: