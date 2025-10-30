ЕС дава 40 хиляди карти за пътуване за младежи по повод 40-годишнината на Шенген

© Европейската комисия предлага на 40 хиляди млади хора възможност да опознаят Европа благодарение на DiscoverEU, инициатива на програмата Erasmus+, по повод 40-годишнината на Шенгенската зона. За това съобщава пресслужбата на комисията.



За да кандидатстват, младежите, родени в периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2007 г., трябва да попълнят кратък тест за ЕС на Европейския младежки портал.



Одобрените кандидати ще получат възможност да пътуват безплатно в продължение на 30 дни в периода от 1 март 2026 г. до 31 май 2027 г., както и да получат карта за отстъпки за обществен транспорт, културни събития, настаняване, хранене, спорт и други услуги в 36 европейски страни.



Притежателите на картите могат да планират свои собствени маршрути или да се вдъхновят от вече съществуващи такива, като например Новият европейски маршрут Баухаус (New European Bauhaus Route), който включва спирки в красиви градове.



Друг маршрут е DiscoverEU Green Route, който води младите пътешественици до някои от най-зелените места в Европа, като градовете, спечелили конкурсите European Green Capitals и Green Lead Award, или градовете, които са начело на мисията Climate-Neutral and Smart Cities Mission.



Конкурсът DiscoverEU започна на 30 октомври в 12:00 ч. централноевропейско време и ще продължи до 13 ноември 2025 г. в 12:00 ч. централноевропейско време.



Отворена е за кандидати от Европейския съюз и трети страни, участващи в програмата Erasmus+.



Участниците с увреждания или здравословни проблеми ще получат подкрепа по време на пътуването си. Това ще включва възможността да пътуват с придружители.