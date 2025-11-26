Proto Thema.
Евродепутатите одобриха с 483 гласа "за", 92 "против" и 86 "въздържали се" предложението за хармонизирана минимална възраст в ЕС, а именно 16 години, за достъп до социалните медии, платформите за използване на видео и мрежи за изкуствен интелект, като същевременно позволяват достъп на деца на възраст от 13 до 16 години с родителско съгласие.
Парламентът също така призовава за забрана на най-вредните практики, които предизвикват пристрастяване, и за предварително деактивиране на други функции, предизвикващи пристрастяване, за непълнолетни лица, забрана на уебсайтове, които не спазват правилата на ЕС, действия за справяне с технологии като целевите реклами.
Освен това Европейският парламент призовава за защита на непълнолетните от търговска експлоатация , между другото чрез забрана на платформите да предлагат финансови стимули за упражняване на влияние от деца (деца, които действат като влиятелни лица) и спешни действия за справяне с етичните и правните предизвикателства, които пораждат инструментите за изкуствен интелект, включително дийпфейковете.
Предложението на Европейския парламент не е задължително, но представлява ясен призив към Европейската комисия да предприеме действия.
Предложението на Европейския парламент подкрепя текущите преговори в рамките на ЕС, които се водят от Гърция и вече имат подкрепата на Франция и Испания и които предвиждат определянето на нови правила от ЕС за масово ограничаване на използването на социалните медии от деца, на фона на нарастващите опасения относно последиците от прекалено дългото прекарване на време онлайн.
Въпросът за забраната на използването на социални медии от младежи под 16-годишна възраст без родителско съгласие привлече повишено внимание в световен мащаб, след като Австралия, а след това и Малайзия и Дания решиха да определят минималната възраст за регистрация в някои социални медии на 16 години.
Европейската комисия разглежда начини за ограничаване на достъпа на лица под 16-годишна възраст до социалните медии, но засега се фокусира върху евентуална ревизия на някои директиви. В "езика на Брюксел" директивата, за разлика от регламента, е законодателен акт, който определя цел, която трябва да бъде постигната от всички страни от ЕС, но всяка страна сама определя какви закони да приеме, за да постигне тези цели.
