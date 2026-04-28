Европейският парламент даде "зелена светлина" за първите по рода си стандарти на ЕС за развъждане, настаняване, проследимост, внос и отглеждане на котки и кучета.

С 558 гласа "за", 35 "против" и 52 "въздържал се" членовете на ЕП одобриха документа, съобщава ФОКУС.

Новият регламент, който вече е договорен със Съвета, въвежда задължение всички кучета и котки, отглеждани в ЕС, включително тези, които са частна собственост, да могат да бъдат идентифицирани с микрочипове и регистрирани в оперативно съвместими национални бази данни. Продавачите, развъдчиците и приютите ще разполагат с четири години от влизането в сила на законодателството, за да се подготвят за това. За собствениците на домашни любимци, които не продават животни, задължението ще влезе в сила след 10 години за кучета и след 15 години за котки.

Забрана на търговски практики, водещи до злоупотреби и рискове за здравето

Развъждането между родители и тяхното потомство, баби и дядовци и внуци, както и между братя и сестри и полубратя, ще бъде забранено. Развъждането на кучета или котки, за да им се придадат преувеличени или прекомерни черти, които водят до значителни рискове за здравето, също ще бъде забранено.

Новите мерки включват забрана за осакатяване на кучета и котки за представления, изложби или състезания. Връзването на куче или котка към предмет, освен когато е необходимо за медицинско лечение, както и използването на нашийници с шипове и задушаващи нашийници без предпазен ограничител, също ще бъдат забранени.

Кучета и котки от държави извън ЕС

За да се отстранят пропуските, които позволяват на кучетата и котките да влизат в ЕС като домашни любимци с нетърговска цел само за да бъдат продавани впоследствие, новото законодателство обхваща не само вноса с търговска цел, но и движението на животни с нетърговска цел.

Кучетата и котките, внесени от държави извън ЕС за продажба, ще трябва да бъдат микрочипирани, преди да влязат в ЕС, и след това регистрирани в национална база данни. Собствениците на домашни любимци, които влизат в ЕС, ще бъдат задължени да регистрират предварително своето микрочипирано животно в база данни най-малко пет работни дни преди пристигането си, освен ако то вече не е регистрирано в база данни на държава от ЕС.

Докладчикът и председател на комисията по земеделие и развитие на селските райони Вероника Вреционова (ЕКР, Чехия) заяви:

"Днес предприехме важна стъпка към постигането на реален ред в търговията с кучета и котки в Европейския съюз. Нашето послание е ясно: Домашният любимец е член на семейството, а не предмет или играчка. Най-накрая имаме по-строги правила за развъждане и проследяване, които ще ни помогнат да се противопоставим на онези, които виждат животните като средство за бърза печалба. Същевременно осигуряваме еднакви условия на конкуренция за честните развъдчици в ЕС."

Следващи стъпки

Законодателството трябва да бъде прието от Съвета, преди да може да влезе в сила.

Контекст

Около 44 % от гражданите на ЕС имат домашен любимец, а 74% смятат, че хуманното отношение към тях следва да бъде по-добре защитено. Търговията с кучета и котки нарасна значително през последните години и възлиза на 1,3 милиарда евро годишно. Според Комисията около 60% от собствениците купуват кучетата или котките си онлайн. Поради липсата на стандарти за хуманно отношение към кучетата и котките в държавите от ЕС, на 7 декември 2023 г. Комисията предложи новите правила.