ЕП настоява за помощ за Газа, освобождаване на заложниците и справедливост

© Европейският парламент остро осъжда възпрепятстването на хуманитарната помощ от страна на израелското правителство, което води до глад в северната част на Газа, и призовава за отваряне на всички гранични пунктове.



Той призовава спешно за възстановяване на пълния мандат и финансиране на UNRWA, при строг надзор, и се противопоставя на настоящата система за разпределяне на помощта в Газа.



Членовете на ЕП са обезпокоени от сериозния недостиг на храна и недохранването, причинени от ограничаването на хуманитарната помощ, и подчертават спешната необходимост от пълен, безопасен и безпрепятствен достъп до основни продукти като храна, вода, медицински консумативи и подслон.



Те изискват незабавно възстановяване на жизненоважната инфраструктура и призовават всички страни в конфликта да спазват своите хуманитарни задължения съгласно международното право.



Правото на Израел на самоотбрана



Членовете на ЕП изискват незабавно и трайно прекратяване на огъня и незабавно и безусловно освобождаване на всички израелски заложници, намиращи се в Газа. Те призовават ЕС да упражни дипломатическо влияние върху трети държави, за да окажат натиск върху Хамас да осигури тяхното освобождаване.



Парламентът осъжда най-категорично "варварските престъпления", извършени от Хамас срещу Израел, и призовава за конкретни санкции срещу терористичната група. Той потвърждава ангажимента си към сигурността на Израел и "неотменимото право на Израел на самоотбрана" в пълно съответствие с международното право, като отбелязва, че Израел остава стратегически партньор на ЕС в борбата срещу тероризма в региона.



Въпреки това, членовете на ЕП подчертават, че правото на Израел да се защитава не може да оправдае безразборните военни действия в Газа и изразяват загриженост относно продължаващите военни операции в Ивицата Газа, които доведоха до непоносимото страдание на цивилното население. Те същевременно осъждат използването от страна на Хамас на цивилното население като човешки щит.



Разследване на нарушенията на международното право



Резолюцията подкрепя решението на председателя на Европейската комисия да суспендира двустранната подкрепа на ЕС за Израел и частично спиране на Споразумението между ЕС и Израел в областта на търговията. Членовете на ЕП искат пълно разследване на всички военни престъпления и нарушения на международното право, и да се потърси отговорност от всички отговорни лица.



Парламентът подкрепя също така санкциите на ЕС срещу агресивните израелски заселници и активисти в окупирания Западен бряг и Източен Йерусалим и призовава за налагане на санкции на израелските министри Бецалел Смотрич и Итамар Бен-Гвир.



Подкрепа за решението с две държави



Парламентът призовава всички институции на ЕС и държавите членки да предприемат дипломатически стъпки, за да гарантират ангажимента си към решението с две държави, с цел да се постигне напредък преди провеждането на Общото събрание на ООН през септември. Той подчертава необходимостта от пълна демилитаризация на Газа и изключване на Хамас от управлението, като призовава за възстановяване на реформираната Палестинска автономна власт като единствена управляваща сила. Хамас и други терористични организации трябва да бъдат лишени от всякакъв политически и военен контрол в Газа, заявяват членовете на ЕП, които също така насърчават страните от ЕС да изпълнят заповедите за арест на Международния наказателен съд.



Създаването на палестинска държава е ключово за мира, сигурността на Израел и нормализиране на отношенията в региона, според Парламента. Държавите членки следва да обмислят признаването на Държавата Палестина, заключава той, с оглед на постигането на решение, основано на съществуването на две държави.



Резолюцията беше приета с 305 гласа "за", 151 "против" и 122 "въздържал се".