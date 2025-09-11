ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|ЕП: Средните цени на жилищата в ЕС са се увеличили с 48% за 8 години, бездомни са 1.3 млн. европейци
Подчертава се, че е необходим баланс между публични инвестиции, публично-частни партньорства и частни вложения, като едновременно с това се защитават правата на наемателите и се ограничават спекулативните практики.
Докладчикът Маркос Рос Семпер (С&Д, Испания) заяви, че "жилището е основата, върху която хората изграждат живота си, а не средство за спекулации.“
По данни на ЕП, средните цени на жилищата в ЕС са се увеличили с 48% в периода 2015–2023 г., а през 2024 г. 1.3 милиона европейци, включително 400 000 деца, са били бездомни. В отговор на кризата, Европейската комисия вече е изявила намерение да удвои инвестициите в достъпни жилища чрез кохезионната политика в периода 2024–2029 г.
В доклада се посочва, че основните причини за покачването на цените на жилищата в ЕС са ограниченото предлагане, бюрократичните пречки, недостигът на работна ръка и пазарната динамика, пише БТА. Затова евродепутатите настояват за по-големи публични инвестиции, особено в социални жилища, с цел да се осигури достъп до достъпни наеми за уязвимите групи.
Мерки и приоритети
Докладът подкрепя стратегията "Вълна за саниране“ на ЕС и препоръчва бъдещите усилия да се фокусират върху реновации и преустройства на празни сгради, а не върху ново строителство. Евродепутатите отбелязват и недостига на квалифицирани кадри в строителния сектор, като предлагат повече подкрепа за професионално обучение и преквалификация.
Сред останалите приоритети са:
Борба с бездомничеството чрез модела "първо жилище“.
Преодоляване на енергийната бедност сред домакинствата с ниски доходи.
Предоставяне на целенасочена подкрепа за младите хора.
Парламентът подчертава, че местните власти трябва да имат ключова роля в прилагането на тези инвестиции, тъй като жилищните проблеми се различават в различните части на ЕС, особено в отдалечените райони и островите.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Влак прегази човек в благоевградския квартал "Струмско"
09:48 / 10.09.2025
Поредица от инциденти и проверки в Благоевградска област
13:18 / 09.09.2025
На 9 септември село край Невестино събира вяра и радост
10:17 / 09.09.2025
Въженият парк "Бачиново" в Благоевград въвежда ново работно време
14:04 / 09.09.2025
Задава се мега събитието Пирин Ултра 2025 година
14:56 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: