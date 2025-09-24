EMA опроверга Тръмп: Няма научни доказателства приемът на парацетамол от бременни да причинява аутизъм при децата

© iStock В ЕС парацетамолът (известен също като ацетаминофен) може да се използва за намаляване на болка или треска по време на бременност, ако е клинично необходимо. Понастоящем няма нови доказателства, които биха изисквали промени в настоящите препоръки на ЕС за употреба. Това съобщиха от Европейската агенция по лекарствата (EMA) във връзка с изказване на американския президент Доналд Тръмп.



"Парацетамолът остава важна опция за лечение на болка или треска при бременни жени. Нашите съвети се основават на строга оценка на наличните научни данни и не сме открили доказателства, че приемът на парацетамол по време на бременност причинява аутизъм при деца.“



От ЕМА са категорични, че както е посочено в продуктовата информация за парацетамол в ЕС, голямо количество данни от бременни жени, които са използвали парацетамол по време на бременност, не показват риск от малформации при развиващия се плод или при новородени.



През 2019 г. EMA прегледа наличните проучвания, които изследват неврологичното развитие на деца, изложени на парацетамол in utero, и установи, че резултатите са неубедителни и че не може да се установи връзка с неврологични нарушения.



"Когато е необходимо, парацетамолът може да се използва по време на бременност. Както при всяко лекарство за остро лечение, то трябва да се използва в най-ниската ефективна доза, за възможно най-кратко време и възможно най-рядко", информира Агенцията.



И допълва: "Бременните жени трябва да се консултират със своя медицински специалист, ако имат въпроси относно някое от лекарствата по време на бременност".



Европейската агенция по лекарствата (EMA) и националните компетентни органи в ЕС продължат да наблюдават безопасността на лекарствата, съдържащи парацетамол, и своевременно да оценяват всички нови данни, когато се появят. При необходимост ще бъдат предприети регулаторни действия за защита на общественото здраве.