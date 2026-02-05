ЗАРЕЖДАНЕ...
ЕКП се зае с проблемите на работниците в пек и студ: Когато температурите надвишат 38°C, злополуките са между 10–15% по-вероятни
Оттам се позовават на доклад за въздействието на изменението на климата, публикуван от Европейската агенция по околна среда. Според него 47% от хората заявяват, че им е било твърде горещо на работното място. Това го една от най-рисковите среди – но само около 15% от работниците допълват, че са направени промени с цел подобряване на условията. Процентът е дори по-нисък сред най-бедните работници, които често са на работа с най-високо ниво на излагане на топлина.
Когато температурите се повишат над 30°C, рискът от трудови злополуки се увеличава с 5-7%, а когато температурите надвишат 38°C, злополуките са между 10% и 15% по-вероятни, показват изследвания. Излагането на топлина също така крие дългосрочни рискове за здравето, повишавайки шансовете за сърдечно-съдови, респираторни и други състояния като хронично бъбречно заболяване или безплодие.
Ето защо Европейската конфедерация на профсъюзите призовава за включване на обвързващи мерки за защита на работниците по време на екстремни метеорологични явления в предстоящия Закон за качествени работни места.
Генералният секретар на ЕКП Естер Линч коментира:
"На работодателите не може да се позволи да се преструват, че изменението на климата не се случва. Това проучване показва, че те не предприемат действия за осигуряване на безопасността на работниците при високи температури, въпреки факта, че това вече е проблем, засягащ почти половината от всички работници, особено тези на най-нископлатените работни места. Осигуряването на безопасността на хората на работното място е въпрос на здрав разум: да се гарантира, че работниците имат достъп до сянка, вода, защитно облекло или могат да си починат, когато стане опасно горещо“.
Конфедералният секретар на ЕКП Джулио Романи посочи:
"Всяко лято носи поредица от предотвратими смъртни случаи, свързани с работата, и това изследване показва защо – изменението на климата е нарастващ риск за работниците, но работодателите не правят достатъчно, за да се адаптират. Самите работодатели казват, че предприемат действия по отношение на здравето и безопасността, когато това се изисква от закона. Това поставя отговорността на Комисията да предложи законодателство, необходимо за осигуряване на безопасността на хората на работното място, когато температурите са твърде високи или дори изключително ниски“.
