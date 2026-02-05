Почти половината от трудещите се казват, че на работното им място става твърде горещо през лятото, но само един на всеки десет посочва, че са предприети действия за тяхната безопасност, което показва необходимостта от законодателство на ЕС относно максималните работни температури, съобщиха от Европейската конфедерация на профсъюзите, цитирани от КНСБ.Оттам се позовават на доклад за въздействието на изменението на климата, публикуван от Европейската агенция по околна среда.Това го една от най-рисковите среди – но само около 15% от работниците допълват, че са направени промени с цел подобряване на условията. Процентът е дори по-нисък сред най-бедните работници, които често са на работа с най-високо ниво на излагане на топлина.Когато температурите се повишат над 30°C, рискът от трудови злополуки се увеличава с 5-7%, а когато температурите надвишат 38°C, злополуките са между 10% и 15% по-вероятни, показват изследвания. Излагането на топлина също така крие дългосрочни рискове за здравето, повишавайки шансовете за сърдечно-съдови, респираторни и други състояния като хронично бъбречно заболяване или безплодие.Генералният секретар на ЕКП Естер Линч коментира:Това проучване показва, че те не предприемат действия за осигуряване на безопасността на работниците при високи температури, въпреки факта, че това вече е проблем, засягащ почти половината от всички работници, особено тези на най-нископлатените работни места. Осигуряването на безопасността на хората на работното място е въпрос на здрав разум: да се гарантира, че работниците имат достъп до сянка, вода, защитно облекло или могат да си починат, когато стане опасно горещо“.Конфедералният секретар на ЕКП Джулио Романи посочи:, свързани с работата, и това изследване показва защо – изменението на климата е нарастващ риск за работниците, но работодателите не правят достатъчно, за да се адаптират. Самите работодатели казват, че предприемат действия по отношение на здравето и безопасността, когато това се изисква от закона.