Европейската комисия предяви иск срещу България пред Съда на Европейския съюз за неправилно транспониране на Директива 2014/24/ЕС относно обществените поръчки.Комисията счита, че българското законодателство понастоящем изключва някои частни лечебни заведения от обхвата на правилата на ЕС за обществените поръчки, дори когато те получават повече от 50% от финансирането си от публични средства. Това изключение от допълнителните разпоредби към Закона за обществените поръчки – не е в съответствие с определението в правото на ЕС за "организации, регулирани от публичното право“, посочено в член 2(1)(4) от Директива 2014/24/ЕС и следователно ограничава приложното поле на Директивата.Комисията започна за първи път процедура за нарушение през януари 2019 г. и многократно е призовавала България да приведе законодателството си в съответствие с правилата на ЕС. Въпреки че България е внесла изменения, българските законодатели все още не са ги приели официално.Освен това, дори и да бъдат приети, изглежда, че те все още няма да обхванат всички публично финансирани лечебни заведения, което потенциално би оставило нарушението нерешено. Като се има предвид това и фактът, че не е предоставен ясен срок, Комисията реши да отнесе случая до Съда по член 258, параграф 2 от ДФЕС.