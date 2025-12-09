Европейската комисия започна антитръстово разследване, за да прецени дали Google нарушава правилата за конкуренция на ЕС при използването на онлайн съдържание от уеб издатели и Youtube за целите на изкуствения интелект. Това се посочва в съобщение на"Разследването ще проучи по-специално дали Google нарушава конкуренцията, като налага неравноправни условия на издателите и създателите на съдържание или като си осигурява привилегирован достъп до такова съдържание, поставяйки по този начин разработчиците на конкурентни модели за изкуствен интелект в неравностойно положение“, се посочва в изявяването на Комисията.Тя изразява загриженост, че Google може да е използвал съдържание от уеб издатели, за да генерира услуги, базирани на изкуствен интелект, на своите страници с резултати от търсене, без да предостави подходящо възнаграждение на издателите и без да им предложи възможност да откажат такова използване на тяхното съдържание.Комисията заявява, че е загрижена и за това дали Google е използвал съдържание, качено в YouTube, за да обучава свои модели за изкуствен интелект, без да предложи на създателите възнаграждение или възможност да откажат.