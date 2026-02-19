ЗАРЕЖДАНЕ...
ЕК започна официално разследване срещу Shein
©
Говорителят на комисията Томас Рение подчерта, че разследването ще е задълбочено и призова Shein за пълно съдействие. В основата на проверката са три ключови теми: влиянието на дизайна на приложението върху прекомерното използване, способността на платформата да предотвратява продажбата на незаконни продукти и прозрачността на системите ѝ за препоръки.
Европейските регулатори са особено загрижени от механизми, които могат да водят до пристрастяване, както и от случаи на продажба на забранени стоки, включително детски секс кукли, за които през ноември миналата година бяха получени сигнали във Франция. Комисията обръща внимание и на алгоритмите за препоръки, като настоява потребителите да имат избор и да разбират как се формират предложенията на платформата.
Ако нарушенията бъдат потвърдени, Shein може да бъде подложена на временни мерки или сериозни глоби. Към момента няма конкретен срок за приключване на разследването, което подчертава сложността и сериозността на случая.
По последни данни платформата достига до около 145 милиона потребители в ЕС, което прави този процес важен тест за начина, по който глобалните онлайн търговци ще трябва да се съобразяват с европейските закони в бъдеще.
Още от категорията
/
От Английската гражданска война насам: Андрю е първият арестуван представител на британското кралско семейство
14:33
Министерството на правосъдието на САЩ публикува списък с 300 известни личности, попаднали в досиетата на Епстийн
16.02
Саудитскaта Midad Energy подписа споразумение с "Лукойл" за закупуване на чуждестранните активи на руската компания
13.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
САЩ осъдиха българин, изнасял незаконно електронни компоненти за ...
21:32 / 18.02.2026
Снежна буря парализира Румъния
16:56 / 18.02.2026
Заплата от близо 7000 евро: ЕС поднови конкурс, който предлага ра...
11:41 / 18.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.