Еврокомисарят Дубравка Шуица ще пътува до Вашингтон тази седмица, за да присъства на заседание на Съвета за мир, създаден от президента на САЩ Доналд Тръмп, в качеството си на наблюдател, съобщи в понеделник говорител на Европейската комисия, цитирано от Reuters. 

"Европейската комисия не става член на Съвета за мир. Участваме в тази среща именно като част от нашия дългогодишен ангажимент към прилагането на примирието в Газа, както и за да се включим в международните усилия за подкрепа на възстановяването и следвоенното възстановяване в Газа", заяви пред репортери говорителят Гийом Мерсие.

 