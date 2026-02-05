Европейската комисия съобщи на официалния си сайт, че осигурява 347 милиона евро по проекти за допълнителна защита на подводни кабели за пренос на данни. Тези кабели осигуряват 99% от междуконтиненталния интернет трафик.
Европейската комисия обяви, че тази година от бюджета на ЕС ще бъдат отпуснати 60 милиона евро за възстановяване на повредени подводни кабели и 20 милиона евро за поставяне на сензори и други средства за наблюдение на подводната инфраструктура за събиране на океански и сеизмични данни в реално време.
Комисията посочва, че нарастващите заплахи за ключовата инфраструктура изискват мерки за предпазване на кабелите, включително срещу умишлени повреди и саботажи. Първите финансирани проекти ще се реализират в Балтийско море, като впоследствие инициативите ще се разширят към Средиземно море и Атлантическия океан.
Средствата ще се предоставят на служби за гражданска защита, национални организации за преодоляване на щети, брегова охрана и военноморски сили. До края на следващата година общо 533 милиона евро са разпределени за защита на подводните кабели, като вече 186 милиона евро са отпуснати за 25 проекта.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.