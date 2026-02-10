ЗАРЕЖДАНЕ...
ЕК се заема с проблема: Едно на всеки шест деца на възраст между 11-15 години е било жертва на кибертормоз
© ФОКУС
Планът за действие на ЕК има за цел да защити психичното здраве на децата и тийнейджърите онлайн в ЕС. Планът за действе се основава на: въвеждане на общоевропейско приложение, в което жертвите на онлайн тормоз могат лесно да получат помощ, координиране на националните подходи за справяне с вредното поведение онлайн и предотвратяване на кибертормоза чрез насърчаване на по-добри и по-безопасни цифрови практики. Това съобщават от ЕК, цитирани от ФОКУС.
Общоевропейско приложение за докладване на кибертормоз
Жертвите на кибертормоз трябва да имат ясен и лесен начин да съобщават за тормоз и да получават помощ. Ето защо съществен елемент от плана за действие е пускането на лесно за използване и достъпно приложение за докладване на кибертормоз на национална телефонна линия за помощ. По-важното е, че приложението ще бъде начин децата и тийнейджърите да получат подкрепа и те ще могат безопасно да съхраняват и изпращат доказателства. Комисията ще разработи подробен план на приложението, който след това държавите членки могат да използват за адаптиране, превод и свързване със съответните национални служби.
Координиран подход на ЕС
Всеки млад човек в целия ЕС следва да бъде еднакво защитен от кибертормоз. Държавите членки следва да разработят всеобхватни национални планове и да използват общо разбиране за кибертормоза, за да събират и сравняват данни. Това е важна стъпка към по-обединен фронт срещу кибертормоза.
В ход са инициативи за защита и овластяване на малолетните и непълнолетните лица онлайн. За да се повиши тяхната ефективност в борбата с кибертормоза, Комисията ще набележи възможности, при които те могат да бъдат прецизирани.
По-конкретно Комисията:
– преразглеждане на насоките на Законодателния акт за цифровите услуги относно защитата на малолетните и непълнолетните лица, за да се засилят мерките, които онлайн платформите трябва да предприемат, за да предотвратят излагането на малолетни и непълнолетни лица на вредно съдържание и лесно да докладват за него;
– приемане на насоки на Законодателния акт за цифровите услуги относно доверените податели на сигнали, за да се изясни тяхната роля в борбата с незаконното съдържание, включително незаконното съдържание, свързано с кибертормоз;
– Да разгледат кибертормоза на платформите за споделяне на видеоклипове в текущата оценка и прегледа на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги (ДАВМУ);
– подкрепа за ефективното прилагане на разпоредбите на Законодателния акт за изкуствения интелект (ИИ) относно забранените практики в областта на ИИ, включително когато те се използват за кибертормоз;
– Улесняване на ефективното изпълнение на задълженията за прозрачност съгласно Законодателния акт за ИИ, включително чрез кодекс за добри практики относно маркирането и етикетирането на генерирано от ИИ съдържание, с което може да се злоупотребява за кибертормоз.
Превенция на кибертормоза
Планът за действие насърчава здравословни, отговорни и уважителни цифрови практики от ранна възраст. Предотвратяването на кибертормоза ще бъде в центъра на предстоящия преглед на насоките на Комисията за преподавателите относно насърчаването на цифровата грамотност като част от по-широката цел за укрепване на цифровите умения и подобряване на използването на цифровите технологии в рамките на Съюза на уменията.
Успоредно с това Комисията ще разшири ресурсите за кибертормоз и обучението за училищата чрез центровете за по-безопасен интернет и платформата "По-добър интернет за децата“.
"Ден на безопасния интернет“
Комисията ще продължи да насърчава правата и благосъстоянието на децата онлайн и офлайн чрез Деня за по-безопасен интернет.
Започнал през 2004 г. в ЕС, Денят за по-безопасен интернет вече се чества в около 160 държави и територии по света, като се застъпва за по-безопасен и по-добър онлайн свят за всички. Европейската комисия остава ангажирана с укрепването на правата и благосъстоянието на децата както онлайн, така и офлайн, в цяла Европа и в световен мащаб.
Следващи стъпки
Комисията ще изпълни плана за действие относно кибертормоза заедно с държавите членки, промишлеността, гражданското общество, международните организации и самите деца.
Успоредно с това Комисията работи по предстоящи инициативи, като например пилотното въвеждане на решение на ЕС за проверка на възрастта за запазване на неприкосновеността на личния живот, предстоящия законодателен акт за справедливост в областта на цифровите технологии, експертна група, която да предостави информация за работата на Комисията в областта на защитата на децата онлайн, и проучване на въздействието на социалните въпроси върху психичното здраве.
Контекст
Изчислено е, че около едно на всеки шест деца на възраст между 11 и 15 години съобщава, че е било жертва на кибертормоз, а около едно на всеки осем признава, че е било жертва на кибертормоз.
Според проучване на Евробарометър, публикувано миналата година, над 9 от 10 европейци заявяват, че е спешно публичните органи да предприемат действия за защита на децата онлайн по отношение на отрицателното въздействие на социалните медии върху психичното им здраве (93 %), кибертормоза и онлайн тормоза (92 %) и осигуряването на механизми за ограничаване на неподходящото за възрастта им съдържание (92 %).
Планът за действие относно кибертормоза беше разработен въз основа на целева консултация с над 6 000 деца и по-широка обществена консултация.
Планът за действие се основава на инструментите и правилата, които вече са въведени и които спомагат за борбата с кибертормоза.
Законодателният акт за цифровите услуги изисква от онлайн платформите да гарантират високо равнище на неприкосновеност на личния живот, безопасност и сигурност за малолетните и непълнолетните лица онлайн. В насоките за защита на малолетните и непълнолетните лица се препоръчват мерки за платформите, като например да се гарантира, че децата могат да блокират и/или заглушават всеки потребител и че те не могат да бъдат добавяни към групи без тяхното съгласие онлайн.
Директивата за аудио-визуалните медийни услуги изисква от платформите за споделяне на видеоклипове да предприемат подходящи мерки, за да се избегне достъпът на непълнолетни лица до вредно съдържание, което включва съдържание, свързано с кибертормоз.
Законодателният акт за изкуствения интелект забранява системите, които манипулират или заблуждават хората, включително децата, по вредни начини, и установява правила относно етикетирането на дълбинни фалшификати, за да се предотврати измамата.
Планът за действие ще повиши видимостта и обхвата на наличните ресурси чрез мрежата от центрове за по-безопасен интернет, които предоставят инструменти за подкрепа на децата, родителите, лицата, полагащи грижи, преподавателите и специалистите по места на национално равнище, както и чрез многоезичната платформа "По-добър интернет за децата“. През 2025 г. около 48 милиона европейски граждани са използвали ресурсите на центровете за по-безопасен интернет.
Още от категорията
/
САЩ нанесоха удари по кораб, заподозрян в "трафик на наркотици" в източната част на Тихия океан
06.02
ЕКП се зае с проблемите на работниците в пек и студ: Когато температурите надвишат 38°C, злополуките са между 10–15% по-вероятни
05.02
"Цени на електроенергията, пазари и търговия": Кристалина Георгиева със смразяващ доклад за възстановяването на "силите" на Европа
05.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Земетресение на 30 км от Гоце Делчев
10:02 / 09.02.2026
Вулканът Шивелуч на Камчатка изригна: Обявен е червен авиационен ...
13:16 / 08.02.2026
Сблъсъци между протестиращи и полиция по време на протест срещу И...
08:39 / 08.02.2026
Ново нападение с нож в Лондон: Ранени са трима студенти
17:47 / 07.02.2026
Полша затвори въздушното си пространство заради ''непланирана вое...
09:51 / 07.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.