Европейската комисия (ЕК) преосмисли решението си за пълна забрана на продажбите на нови коли с ДВГ през 2035 г. Вместо това Комисията обяви нова цел, която отваря вратата за хибриди и ДВГ колите."Автомобилният сектор е ключов за индустриалната сила на Европа в продължение на десетилетия и осигурява милиони работни места и мотивира технологичните иновации. Светът се променя и автомобилната индустрия също се преобразява чрез нови технологии и играчи“, казва ЕК.ЕС се отказва от плановете за забрана на ДВГ през 2035 г. Затова предлага нов пакет, който да запази екологичните цели, но да даде повече гъвкавост на производителите да ги постигнат. Той включва облекчени регулации, които да спомогнат на индустрията да спести около 706 млн. евро годишно.ЕК казва, че от 2035 г. нататък, автомобилните производители ще трябва да постигнат 90% намаление на вредните емисии, вместо досегашните 100%. Останалите 10% ще трябва да бъдат компенсирани чрез използване на биогорива и е-горива, както и чрез допълнителни иновации.Това означава, че ще могат да се продават Plug-in хибриди, удължители на пробега с ДВГ, обикновени хибриди и коли с ДВГ, редом с електрически и водородни. Остава целта до 2050 г. ЕС да е климатично неутрален, но с повече възможности за постигането ѝ, пише CarMarket.Истинската причина за рекордните сервизни акции за двигатели тази годинаПромените обхващат не само леките автомобили, но и леко- и тежкотоварните. Е-горивата например могат да осигурят до 3% от нужните спестявания на вредни емисии според новата цел. Останалите могат да се постигнат чрез допълнителни усилия като нисковъглеродна стомана и оптимизации в производството. В годините до 2035 г., спестените емисии за електрическите ванове ще трябва да са 40%, а не 50%, както досега.Голям бонус се очаква и за новия клас малки електрически автомобили, наречени още е-коли. Те ще предоставят "супер кредити“ за постигане на целите. Това ще са градски EV с дължина не повече от 4,2 метра и ще имат нова категория – M1 (M1E). ЕК поема ангажимент да не променя изискванията за тези коли за поне 10 години.Всяка продадена такава кола ще дава 1,3 кредита вместо един, което има за цел да мотивира предлагането им. За тежкотоварните автомобили се предлага повишена гъвкавост за събирането на емисионни кредити, както и улесняване на процеса за тестове и сертификация.Бъдещите Porsche Boxster и Cayman EV ще бъдат адаптирани и за ДВГПромени ще има и при служебните автопаркове. Страните-членки ще могат да избират какъв минимален задължителен процент от този тип коли да са с нулеви или ниски емисии. Амбицията е това да повиши и наличностите на такива коли и на вторичния пазар.ЕК пуска и новата програма Battery Booster. Тя е на стойност 1,8 млрд. евро и ще има за цел да мотивира производството на батерии и да увеличи конкуренцията.Предстои Европейският парламент и Съветът да приемат предложенията. Когато това стане, новите идеи ще влязат в сила.