През последните години ЕС е изправен пред нарастващи и многостранни предизвикателства, свързани с безпилотните летателни апарати и метеорологичните балони, включително враждебни прелитания, нарушения на въздушното пространство, смущения на летищата, както и рискове за нашата критична инфраструктура, външните граници и обществените пространства, се посочва в съобщението на ЕК.
Планът за действие представлява амбициозен план за засилено сътрудничество и солидарност в ЕС в отговор на призивите на държавите — членки на ЕС, и на Европейския парламент за единен подход на ЕС срещу заплахите, породени от злонамерени безпилотни летателни апарати. Той е съсредоточен върху гражданското измерение на вътрешната сигурност, като същевременно допълва и подкрепя работата, извършвана от Комисията в областта на отбраната, и укрепва гражданско-военните полезни взаимодействия. Освен това планът за действие допринася за развитието на конкурентоспособен европейски пазар на безпилотни летателни апарати, като отключва потенциала за иновации, растеж и създаване на работни места в този важен сектор.
Планът за действие е предназначен да подкрепя държавите членки чрез координирани действия, допълващи националните мерки, и е насочен към ключови приоритети: повишаване на готовността, повишаване на капацитета за откриване, координиране на ответните действия и укрепване на отбранителната готовност на ЕС.
Повишаване на готовността и устойчивостта на Европа срещу инциденти с безпилотни летателни апарати
За да се подобри готовността на ЕС, в плана за действие се предлага нов подход към технологичното развитие и бързото увеличаване на промишленото производство. Тези усилия включват:
Координирано гражданско-военно промишлено картографиране с цел привличане на инвестиции и насърчаване на иновациите и иновациите; оперативна съвместимост;
Засилен капацитет за изпитване на безпилотни летателни апарати благодарение на нов център на ЕС за високи постижения в областта на борбата с безпилотните летателни апарати и разработването на схема за сертифициране на системите за противодействие на безпилотни летателни апарати;
Стартиране на индустриален форум за безпилотни летателни апарати и противодействие на безпилотни летателни апарати с цел насърчаване на диалога с участниците от промишлеността с оглед увеличаване на производството.
Успоредно с това Комисията ще предложи пакет за сигурност на безпилотните летателни апарати, за да обнови съществуващите правила относно гражданските безпилотни летателни апарати и да ги адаптира към новите реалности в областта на сигурността. Пакетът ще включва мерки за координирана оценка на риска с цел защита на веригите за доставки на технологии както за безпилотни летателни апарати, така и за системи за противодействие на безпилотни летателни апарати, заедно със стартирането на етикет "Доверени безпилотни летателни апарати на ЕС“за идентифициране на сигурно оборудване на пазара.
За да защити критичната инфраструктура, Комисията ще предостави ясни насоки за операторите, ще стартира пилотен проект за подобряване на морското наблюдение и ще помогне на държавите членки да се защитят от заплахи на голяма надморска височина, като например метеорологични балони, изстреляни от държави извън ЕС.
Използване на технологии и 5G мрежи за по-добро откриване на безпилотни летателни апарати
Откриването, проследяването и идентифицирането на злонамерени безпилотни летателни апарати е от решаващо значение за противодействие на заплахите. Това изисква по-добра картина на ситуацията, която помага да се разграничат приятелите от враговете. За тази цел в плана за действие се прави преглед на мерките, които ще подпомогнат появата на системи с единно въздушно изобразяване, като се интегрират всички съответни данни за идентифициране на законни безпилотни летателни апарати, и се проучва заедно с държавите членки постепенното създаване на платформа за инциденти с безпилотни летателни апарати.
Откриването на злонамерени безпилотни летателни апарати разчита на подход с множество сензори, при който се смесват няколко технологии, задвижвани от софтуер с ИИ. Комисията ще продължи да подкрепя водещото технологично развитие в откриването на безпилотни летателни апарати.
Изправени пред настоящата картина на заплахите, и по-специално нарастващото използване на рояци от дронове, 5G мрежите трябва спешно да бъдат използвани за откриване на дронове, както свързани, така и несвързани.
За да подкрепи бързото внедряване и откриването чрез изпитване в реално време на 5G, Комисията ще отправи покана за изразяване на интерес към държавите членки и промишлеността.
Тези 5G мрежи предлагат прецизно проследяване в реално време на летящи обекти, което е от съществено значение за безопасността на нашето небе и за защитата на вътрешната сигурност.
Засилване на ответните действия при злонамерена дейност с безпилотни летателни апарати
Въпреки че държавите членки носят основната отговорност за мерките в отговор на заплахите от безпилотни летателни апарати, ЕС може да осигури ясна добавена стойност в подкрепа на тези текущи усилия. Комисията ще отправи призив към заинтересованите държави да обединят усилията си в областта на обществените поръчки и внедряването на системи за противодействие на безпилотни летателни апарати. Тя също така ще подкрепи разработването на суверенни европейски системи за управление и контрол, задвижвани от ИИ, и ще разгледа възможността за създаване на екипи за бързо реагиране при извънредни ситуации за противодействие на безпилотни летателни апарати с цел по-голяма солидарност между държавите членки.
Комисията предлага също така да се организира ежегодно широкомащабно учение на ЕС за противодействие на безпилотни летателни апарати, за да се подложат на стрес тестове трансграничното сътрудничество и гражданските и военните полезни взаимодействия. Освен това тя ще продължи да предоставя на Frontex — агенцията на ЕС за гранична и брегова охрана — безпилотните летателни апарати и технологиите, необходими за наблюдение на границите. Frontex ще предостави практически насоки относно многопластовите модели за разполагане и справянето с трансгранични инциденти.
Укрепване на отбранителната готовност на Европа срещу заплахите от безпилотни летателни апарати
Този план за действие ще допълни и подкрепи държавите членки за повишаване на военната готовност на Европа чрез иновации и промишлено сътрудничество, включително в областта на осигуряването на доставки на суровини от критично значение. Комисията ще засили подкрепата си за изграждането на по-силна екосистема на безпилотните летателни апарати, като насърчава по-тесните връзки между правителствата и промишлеността чрез Алианса за безпилотните летателни апарати с Украйна. Чрез ускоряване на разработването на достъпни отбранителни технологии и ускоряване на масовото производство тази работа ще формира основата на Европейската инициатива за отбрана срещу безпилотни летателни апарати и инициативата Eastern Flank Watch — водещ проект, предложен в Пътната карта за готовност в областта на отбраната до 2030 г.
Програмите на ЕС за финансиране вече подкрепят технологичното развитие на безпилотните летателни апарати и капацитета за противодействие на безпилотни летателни апарати, по-специално чрез "Хоризонт Европа“, Европейския фонд за отбрана и Инструмента за управление на границите и визите. Комисията ще продължи да подкрепя държавите членки финансово чрез тези инструменти, както и чрез Програмата за европейската отбранителна промишленост и заемите по SAFE.
Комисията ще започне дискусии с държавите членки относно предложените действия и ключовите приоритети въз основа на принципа на съвместна отговорност. Тя също така ще работи в много тясно сътрудничество с други участници, включително промишлеността и Европейския парламент. Планът за действие следва да се разглежда като динамичен процес, който трябва да бъде адаптиран в съответствие с развитието и естеството на заплахите.
За да координира изпълнението, Комисията ще обмисли създаването с държавите членки на стратегически механизъм, свързващ различните измерения и осигуряващ тясно сътрудничество със Съвета. Комисията също така предложи държавите членки да назначат национални координатори по сигурността на безпилотните летателни апарати, които ще насърчават и наблюдават изпълнението на тези действия на национално равнище.
Планът за действие относно сигурността на безпилотните летателни апарати и противодействието на безпилотните летателни апарати се основава на съобщението от 2023 г. относно противодействието на потенциалните заплахи, породени от безпилотните летателни апарати, и заменя неговия междинен преглед, както и стратегията 2.0 за безпилотните летателни апарати, която осигурява всеобхватната политическа рамка за развитието на конкурентоспособна и безопасна европейска екосистема на безпилотните летателни апарати.
Съвместният изследователски център на Комисията участва активно в научноизследователски и технически дейности, свързани с безпилотни летателни апарати, системи за противодействие на безпилотни летателни апарати и автономни платформи. Нейният обект в Геел (Белгия) функционира като жива лаборатория за изучаване на технологиите за противодействие на безпилотни летателни апарати и тяхното приложение в реална оперативна среда.
