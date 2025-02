ЕК обмисля временно ограничаване цените на природния газ

© Financial Times Брюксел обмисля нови правомощия за временно ограничаване на цените на газа в ЕС, които наскоро достигнаха рекордни нива в сравнение със САЩ, предават Financial Times.



Европейските цени на природния газ се търгуваха на най-високото си ниво от повече от две години тази седмица, отчасти поради ниските температури и липсата на вятър, което възпрепятства производството на възобновяема енергия.



Те са между три и четири пъти по-високи от тези в САЩ, което представлява критично затруднение за европейските компании. Европейската комисия обмисля ограничение като част от дискусиите за политически документ за "чиста индустриална сделка“, който ще бъде представен следващия месец, казаха трима души, запознати с преговорите.



Стратегическият документ трябва да очертае начини за укрепване на тежките индустрии на ЕС, докато предприятията се борят с множество предизвикателства, включително агресивните търговски мерки на президента на САЩ Доналд Тръмп и собствения амбициозен зелен преход на ЕС.



Разговорите около механизми за ограничаване на цените, макар и все още на ранен етап, предизвикаха обратна реакция от индустриални групи, които предупреждават да не се накърнява "доверието“ в европейския пазар.



Единадесет групи, включително Europex, асоциацията на европейските енергийни борси, и AFME, лобистката група на финансовите пазари, изпратиха писмо до президента на комисията Урсула фон дер Лайен във вторник. В писмото, видяно от Financial Times, се казва: "Вярваме, че тази мярка, ако бъде обявена, може да има широкообхватни негативни последици за стабилността на европейските енергийни пазари и сигурността на доставките на целия континент.“



Таванът на цената на газа би "навредил на доверието“ в европейския еталонен инструмент за прехвърляне на собственост, основният център за търговия и уреждане на цената на газа, се добавя в писмото. Това също би "накарало глобалната газова общност да се насочи към други, неограничени и следователно по-представителни референтни цени, които се намират предимно извън ЕС“.



ЕС за първи път предложи подобен таван през 2022 г., в разгара на енергийната криза в блока, която последва стабилното свиване на доставките на газ от страна на Русия за нейните европейски съседи след пълномащабното нахлуване в Украйна. Таванът така и не беше въведен, тъй като цените останаха под референтната стойност от 180 евро за мегаватчас.



Въз основа на този опит бившият президент на Европейската централна банка Марио Драги миналата година призова комисията да има правомощия да въвежда "динамични тавани“ за ситуации, когато цената на газа в ЕС се различава от глобалните цени на енергията.



"Проучваме подробно препоръките на Драги по този конкретен въпрос“, каза представител на ЕС.



Двама високопоставени представители на блока казаха, че плановете ще включват и мерки за предотвратяване на търговците да повишават цените на газа през лятото, докато европейските страни се запасяват с гориво преди следващата зима.



Един дипломат от ЕС каза, че някои държави-членки вероятно няма да са склонни да имат таван на цените. Германия и Холандия бяха сред страните, които се противопоставиха на предишния таван.



Комисията отказа коментар.



Всяка намеса може също да попречи на усилията на блока да предотврати тарифната офанзива на Тръмп, освен ако ЕС не купува повече втечнен природен газ от САЩ.



"Акцентът в Европа трябва да бъде върху придобиването на достатъчно енергия, за да управляват своите индустрии и да отопляват къщите си“, каза Амунд Вик, старши съветник в Eurasia Group и бивш норвежки държавен секретар по енергетиката.



"Определянето на таван на пазарните цени на едро няма да реши това, когато основният проблем е липсата на енергия.“