В центъра на разследването е платената "синя отметка", която според Комисията може да заблуди потребителите, тъй като вече не гарантира автентичност и може да бъде използвана и от ботове.
Брюксел обвинява платформата и в липса на прозрачност при рекламите - отсъства актуален регистър на рекламодателите, а потребителите не знаят защо определени реклами им се показват.
X не е предоставил и задължителните данни за гледания и харесвания на съдържанието на изследователи, което също е нарушение на DSA. Глобата е разделена на три части: 45 млн. евро за злоупотреби със сините отметки, 40 млн. за отказан достъп до данни и 35 млн. за непрозрачен рекламен регистър. Санкцията е далеч под максималната възможна - 6% от глобалния оборот на компанията.
Решението идва на фона на политическите критики от САЩ - сенатор Джей Ди Ванс обвини ЕС, че "атакува свободата на словото". Междувременно две други разследвания срещу X продължават - за реакцията на платформата срещу незаконното съдържание и за алгоритмичните препоръки. Комисията съобщи също, че TikTok е поел ангажимент да подобри прозрачността в своя рекламeн регистър.
