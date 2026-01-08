Reuters.
Сантош допълни, че в момента еврозоната е в "ситуация на ценова стабилност", като добави, че ЕЦБ очаква нивата на инфлация да останат около целта си от 2%.
"Ако продължи по този начин, няма причини за промяна на паричната политика“, каза той в интервю за португалската обществена телевизия RTP късно снощи.
Сантош заяви още, че ако растежът в Европейския съюз е бавен, това не е по вина на политиката на ЕЦБ. Той призова ЕС да задълбочи единния пазар в области, включително услуги, транспорт, електроенергия, за да се възползва напълно от 450-те милиона потребители в Европа.
Миналия месец ЕЦБ запази лихвените проценти непроменени и повиши някои от прогнозите си за растеж, затвърждавайки пазарните очаквания за запазване на лихвения си процент по депозитите от 2% стабилен в продължение на много месеци.
Европейската централна банка прогнозира спад на инфлацията под 2% през 2026 и 2027 г., главно поради по-ниските разходи за енергия, преди да се върне към средносрочната цел през 2028 г. Тя очаква еврозоната да нарасне с 1,2% през 2026 г., в сравнение с очакваните 1,4% през 2025 г.
