Джо Байдън е претърпял операция за отстраняване на ракови клетки

© Предишният президент на САЩ Джо Байдън наскоро се е подложил на процедура за отстраняване на рак на кожата от челото, потвърди говорител пред американската медия The ​​Hill в четвъртък.



Говорителят на Байдън - Кели Скъли - заявил, че бившият президент е претърпял операция на Мос - процедура, при която хирурзите отрязват тънки слоеве кожа, като изследват всеки за признаци на рак, докато те не бъдат открити.



През последните дни в социалните мрежи се разпространи видео, получено първоначално от Inside Edition, на което се вижда как Байдън излиза от църква в Делауеър с видим белег на челото.



Преди две години, докато Байдън беше на президентския си поста, му беше отстранена лезия от гръдния кош. Лезията беше базалноклетъчен карцином, често срещана форма на рак на кожата.



През май офисът на Байдън обяви, че му е била поставена диагноза "агресивна форма на рак на простатата", която се е разпространила в костите му, пишат още от The Associated Press.



През същия месец, Байдън написа следното в своя Х профил: "Ракът засяга всички нас. Като много от вас, Джил и аз научихме, че сме най-силни в трудните моменти".



Семейство Байдън се е сблъсквало с диагнозата рак многократно през годините. Синът на Байдън, Бо, почина от мозъчен тумор, а на съпругата му Джил бяха отстранени две ракови лезии, предават още от The Associated Press.



Росица ЧИНОВА