ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Джо Байдън е претърпял операция за отстраняване на ракови клетки
Говорителят на Байдън - Кели Скъли - заявил, че бившият президент е претърпял операция на Мос - процедура, при която хирурзите отрязват тънки слоеве кожа, като изследват всеки за признаци на рак, докато те не бъдат открити.
През последните дни в социалните мрежи се разпространи видео, получено първоначално от Inside Edition, на което се вижда как Байдън излиза от църква в Делауеър с видим белег на челото.
Преди две години, докато Байдън беше на президентския си поста, му беше отстранена лезия от гръдния кош. Лезията беше базалноклетъчен карцином, често срещана форма на рак на кожата.
През май офисът на Байдън обяви, че му е била поставена диагноза "агресивна форма на рак на простатата", която се е разпространила в костите му, пишат още от The Associated Press.
През същия месец, Байдън написа следното в своя Х профил: "Ракът засяга всички нас. Като много от вас, Джил и аз научихме, че сме най-силни в трудните моменти".
Семейство Байдън се е сблъсквало с диагнозата рак многократно през годините. Синът на Байдън, Бо, почина от мозъчен тумор, а на съпругата му Джил бяха отстранени две ракови лезии, предават още от The Associated Press.
Росица ЧИНОВА
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
YouTube и Google се сринаха
10:31 / 04.09.2025
Черният леопард забелязан край Дупница?
13:49 / 03.09.2025
Родители от Дупница са пребили дъщеря си
14:39 / 04.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: