© Драматични кадри показват експлозии от двигателя на самолет Condor, летящ от Корфу до Дюселдорф, записани от очевидец, съобщава Protothema.



Видеото, качено в TikTok, показва как самолетът се набира височина малко след излитането.



Ясно се виждат ярки проблясъци от експлозии в един от двигателите.



Мигове по-късно самолетът прави десен завой докато от двигателя излиза дим.



Боинг 757, превозващ около 250 пътници, излетя от Корфу в събота следобед.



По все още неизвестни причини един от двигателите му се е запалил по време на полет. Самолетът е бил на височина около 1500 фута (455 метра), когато десният двигател е започнал да гори, което е накарало пилотите да го изключат.



Според съобщенията, самолетът е извършил обратен завой, завивайки надясно и летейки успоредно на пистата. По-късно се е насочил северозападно от Корфу, достигайки височина от 6000-8000 фута, преди да се отклони към летище Бриндизи в Италия, където е кацнал безопасно.



Междувременно жители на Корфу заявиха, че са видели двигателя на самолета. Когато самолетът прелетял над пристанището, местните жители и туристите чули оглушителен шум.



Въпреки че летището в Корфу първоначално се е подготвяло за аварийно кацане, пилотите в крайна сметка са решили да се отклонят и да кацнат в Италия.



