Първият трус е регистриран в Източна Турция, на 175 км югозападно от Ереван, Армения, на 37 км северно от Ван, Турция, на дълбочина 6км.
Вторият трус е ударил Централна Турция. Регистриран е на 59 км югоизточно от Зонгулдак, Турция, на 21 км северозападно от Гереде, Турция, на дълбочина 10 км.
Първият трус е регистриран в 22:17 часа местно време (21:17 часа българско време), а вторият 2 минути след него.
